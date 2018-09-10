Рубль предпринимает попытки восстановиться

Москва, , 12:19 — REGNUM Сегодня, 10 сентября, торги по рублю открылись падением курса национальной валюты. Против доллара США просадка составила 0,22%, против евро 0,04%. За счет уверенного восстановления стоимости нефти в мире первая половина дня проходит в попытках восстановления рубля, однако, если в мире доллар США не подешевеет, а нефть приостановит рост, то девальвация продолжится с целью на 70,30 рубля по доллару (+1% от текущих цен), и 81 рубль по евро (+0,66% от текущих цен), заявил корреспонденту ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

«Новостной фон 10 сентября умеренный, и валютные спекулянты будут пытаться отреагировать на комментарии Дмитрия Медведева на московском финансовом форуме, который проходил на прошлой неделе. Так, по комментариям речь идет о намерении увидеть снижение стоимости кредитов в стране, в то время как ЦБ мог бы наоборот поднять ставки. Эту ситуацию на текущий момент можно назвать наиболее весомым вербальным конфликтом, из-за которого рублю будет сложно укрепиться», — пояснил эксперт.

Также в перспективе первых торговых дней недели стоит держать в фокусе динамику индекса доллара США в мире. Оптимизм по результатам данных рынка труда в Америке может завершиться очень быстро. Если начнут продавать американскую валюту, то рубль приостановит падение.

«Однако это не значит, что есть повод для стремительных покупок рубля. Для держателей валютных сбережений частичная фиксация прибыли после девальвации рубля в паре с долларом на 12% только с 1 июня (и более, чем на 21% с начала года), логична. Однако не стоит полностью отказываться от накоплений в иностранной валюте. Нужна разумная диверсификация валютных рисков», — полагает Владимиров.

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