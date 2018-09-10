Башню Neva Towers в «Москва-Сити» достроят в 2020 году

Москва, 10 сентября 2018, 12:01 — REGNUM Сроки строительства башни Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити» продлены до 2020 года. Это следует из сообщения пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Отмечается, что градостроительно-земельная комиссия столицы России «согласилась продлить срок реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса по адресу: ММДЦ «Москва-Сити», участок №17−18».
Следует добавить, что ранее в указанном месте планировалось возвести башню «Россия» высотой 612 метров, однако из-за финансовых сложностей проект не состоялся.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2018 года Мосгосстройнадзором было выдано разрешение на строительство в «Москва-Сити» жилого комплекса высотой 104 этажа.
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