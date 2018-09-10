«Пенсионная реформа заставит молодёжь задуматься о будущей профессии»

Пенза, , 11:51 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношусь с пониманием. Пенсионный фонд РФ (ПФР) пополняется за счёт отчислений с заработных плат, а в Пензенской области, например, по статистике на одно пенсионера приходится 0,9 работающего, ранее было четверо работающих. Деньги ниоткуда не возьмутся, заявил корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель (Пензенская область) Антон Толов.

Денег в ПФР недостаточно, и нужно принимать такое непопулярное решение, как повышение пенсионного возраста, чтобы пенсионеры жили лучше и получали хорошую пенсию. Решение властей о повышении пенсионного возраста не пользуется поддержкой масс, но такие превентивные меры необходимы.

«Тем более что президент Владимир Путин оставил много льготных категорий граждан, которые могут выйти на пенсию раньше. Молодой человек в начале своей трудовой карьеры может выбрать профессию льготной категории, таким образом сократив срок выхода на пенсию. Пенсионная реформа заставит граждан более ответственно подходить и к своему здоровью, и к образу жизни, и более глубоко задумываться о будущей профессии», — высказал свое мнение Толов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»