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Партнерство Москвы и Пекина прирастает торгово-экономической сферой

Экономика

Китайские таможенники зафиксировали значительный рост объемов торговли между КНР и Россией

Пекин, 10 сентября 2018, 11:35 — REGNUM  Главное таможенное управление КНР отчиталось о быстром росте объемов торговли между Китаем и Российской Федерацией, сообщает 9 сентября Синьхуа.

По итогам восьми месяцев 2018 года объем торговых операций между двумя странами превысил 67,5 млрд долларов, что почти на 26% превышает прошлогодний объем за такой же восьмимесячный срок.

В январе — августе нынешнего года китайский экспорт в Россию вырос на 13,5%, а российский в Китай — на 38,5%.

Отметим, что позитивные тенденции в торгово-экономической сфере, ситуация в которой в двусторонних отношениях между КНР и Россией ранее неоднократно повергалась критике, утвердились на фоне их беспрецедентного политического сближения.

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Российско-китайские отношения
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