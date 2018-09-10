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Узбекистан и Казахстан совместно развивают женское предпринимательство

Экономика

В Ташкенте пройдет форум предпринимателей-женщин двух республик

Ташкент, 10 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  В Ташкенте открывается бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Казахстана, которому в обеих республиках, занимающих лидирующие позиции по уровню и темпам развития в туркестанском регионе, придается большое внимание, сообщает 9 сентября Синьхуа из Ташкента.

В связи с проведением форума в Ташкенте ожидают прибытие на форум представительной казахстанской делегации во главе с государственным секретарем, председателем комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Гульшары Абдыкалыковой.

В программе визита также посещение делегацией древнего Самарканда.

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