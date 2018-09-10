«Для пенсионеров работа – это благо»

Пенза, , 11:12 — REGNUM К жизни нужно относиться с оптимизмом. Чем дольше человек работает и позитивно настроен, тем дольше он живёт. Поэтому к проведению пенсионной реформы отношение положительное, заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран труда, член Совета ветеранов, руководитель хора ветеранов «Серебряная прядь» (Пензенская область) Юрий Агапов.

По словам ветерана, для многих людей предпенсионного и пенсионного возраста работа — это благо. Это не обязательно работа на производстве, это может общественная или благотворительная работа, главное, чтобы она приносила удовлетворение, и позволяла людям в возрасте почувствовать себя нужными.

«В первую очередь реформа рассчитана на повышение благосостояния пенсионеров. Основная задача — повысить размер пенсий. Любая прибавка важная для пожилых людей. Приятно, что власти заботятся о пенсионерах. Решение президента России Владимира Путина и правительства о необходимости проведения пенсионной реформы полностью поддерживаю», — высказал свое мнение Агапов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»