Глава Минвостокразвития Козлов отчитался Владимиру Путину о развитии ДФО

Владивосток, , 11:28 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в ходе заседания президиума Госсовета РФ, которое состоялось 10 сентября во Владивостоке, отчитался президенту России Владимиру Путину о работе, которая проводится ведомством в целях выполнения поручений президента по развитию ДФО. Дальний Восток пока уступает другим регионам России по основным показателям в социальной сфере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В социальной сфере ситуация пока хуже, чем в целом по России. Смертность на Дальнем Востоке хоть и снизилась, но всё равно остаётся самой высокой в стране. Количество ветхого и аварийного жилья пока выше, чем в среднем по России. Рождаемость на Дальнем Востоке хоть и выше среднероссийских показателей, но снижается. Ещё один тревожный момент хотелось бы отметить. Смертность на дорогах от ДТП на Дальнем Востоке самая высокая в стране. Необходимо срочно приводить в порядок дороги. В национальном проекте акцент сделан на федеральных и региональных трассах, но самый большой процент ДТП со смертельным исходом отмечается именно на муниципальных дорогах. Нормально в программу вошел только Комсомольск-на-Амуре со своими дорогами, потому что там проживает 250 тыс. человек. А необходимо делать дороги во всех муниципалитетах. Предлагаю включить муниципалитеты в национальный проект», — доложил Александр Козлов президенту России.

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Глава Минвостокразвития также отметил сверхвысокую смертность трудоспособного населения на Дальнем Востоке — она также выше, чем среднероссийский показатель. Отметил министр и нарастающие проблемы в жилищно-коммунальном комплексе. Акцент он сделал на стоимости квадратного метра жилья.

«В Комсомольске-на-Амуре было распоряжение ваше построить 10 тыс. кв. метров жилья. Там цена квадратного метра по приказу Минстроя 35 тыс. рублей, а по факту — 48 тыс. Программа недофинансирована, мы работаем с федеральным министерством по этому вопросу», — добавил глава Минвостокразвития.

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В своем выступлении на президиуме государственного совета по вопросу развития Дальнего Востока президент страны отдельно поблагодарил прежнюю команду Минвостокразвития во главе с Александром Галушкой за работу, проделанную по развитию Дальневосточного региона. Так, по итогам 2017 года иностранные инвестиции, пришедшие в макрорегион, составили 30% от всех иностранных инвестиций в российскую экономику. Рост индекса инвестиций в основной капитал регионов ДВФО составил 17,1% (из них 9% — приходится на инвестиции резидентов дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток), в то время как общероссийский показатель составил 4,4%. Таким образом, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордного в современной истории значения — 1,2 трлн рублей. Кроме того, за прошлый год в регионе промышленное производство выросло на 2,2% (по России в целом — 1%), сельскохозяйственное производство выросло на 8,8% (по России в целом — на 2,4%), объёмы строительства выросли на 9,2% (по России в целом — снижение на 1,4%).

В период с 2013 по 2017 год на Дальний Восток было привлечено 3,8 трлн рублей прямых инвестиций в почти 1,4 тысячи инвестпроектов. Большая работа министерства проведена на законодательном уровне. Принято 35 федеральных законов, 175 актов правительства. Приняты и начали успешно реализовываться законы о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток.

Ранее Александр Галушка распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева был награжден медалью Петра Аркадьевича Столыпина I степени. Эта награда даётся за заслуги перед государством в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов правительства Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке начинает работу IV Восточный экономический форум. Сегодня на остров Русский прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства проводит заседание президиума Госсовета по вопросам развития ДФО.