В Пермском Политехе открылся именной холл «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

Пермь, , 11:01 — REGNUM Признанием заслуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в подготовке специалистов в сфере химических технологий стало открытие в нем именного холла компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

Выступивший на церемонии открытия холла генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов сообщил, что каждый третий работник крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России окончил вуз, а каждый пятый является выпускником химико-технологического факультета.

«Залог успеха любого предприятия — талантливые люди, инновации и знания. Мы с огромным удовольствием хотим поблагодарить Политех за подготовку кадров для нас. Я уверен, что с каждым годом к нам будут приходить всё более и более талантливые студенты», — сказал Андронов.

Отмечается, что именной холл на комплексе ПНИПУ открыли в честь 60-летия компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Выполненный в корпоративном стиле, он не просто украшает стены химико-технологического факультета, но и рассказывает гостям об истории завода.

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ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России. НПЗ перерабатывает порядка 13 млн тонн углеводородного сырья в год. Около 50% выпущенной продукции отгружается за рубеж.