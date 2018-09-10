Понедельник, 10 Сентября 2018 года
12:07:51 МСК

В Пермском Политехе открылся именной холл «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

Экономика

Каждый третий сотрудник крупнейшего НПЗ в России окончил пермский вуз

Пермь, 10 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Признанием заслуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в подготовке специалистов в сфере химических технологий стало открытие в нем именного холла компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

Выступивший на церемонии открытия холла генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов сообщил, что каждый третий работник крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России окончил вуз, а каждый пятый является выпускником химико-технологического факультета.

«Залог успеха любого предприятия — талантливые люди, инновации и знания. Мы с огромным удовольствием хотим поблагодарить Политех за подготовку кадров для нас. Я уверен, что с каждым годом к нам будут приходить всё более и более талантливые студенты», — сказал Андронов.

Отмечается, что именной холл на комплексе ПНИПУ открыли в честь 60-летия компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Выполненный в корпоративном стиле, он не просто украшает стены химико-технологического факультета, но и рассказывает гостям об истории завода.

Читайте также: В Перми открыто уникальное нефтехимическое производство

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России. НПЗ перерабатывает порядка 13 млн тонн углеводородного сырья в год. Около 50% выпущенной продукции отгружается за рубеж.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить