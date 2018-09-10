Выбор поставщика модернизированого трамвая в Пермь вызвал вопросы

Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми на реализацию проекта модернизации электротранспорта пристальное внимание обратило УФАС края и усмотрело нарушения, которые вылились в преписание градоначальнику Дмитрию Самойлову и министру строительства региона Михаилу Сюткину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM замечания касаются выбора поставщика трамвая нового поколения.

Как считает УФАС, победителя — поставщика должны определить по итогам конкурентных торгов. Вопреки этому чиновники заключили соглашение с ООО «ПК Транспортные системы». Организация займется поставкой современных трамваев.

Напомним, что планируется первоначально поставить в Пермь один модернизированный трамвай. Он будет работать в тестовом режиме. В случае успешной обкатки в столицу региона доставят еще 25 трамвайных вагонов.

Антимонопольная служба подчеркнула, что в документах указано бесплатное предоставление трамвая, однако умалчивается о расходах на его обслуживание. Ведомство заявило, что в случае успешного тестирования закупка 25 вагонов противоречит действующему законодательству:

«Это будет необоснованное создание преимущественных условий конкретному поставщику, что противоречит Закону о защите конкуренции. Должна быть организована закупка по Закону о контрактной системе с возможностью поставки эквивалентной техники, и победителя могут определить только конкурентные торги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по планам мэрии, первый модернизированный трамвай, рассчитанный на 180 пассажиров, должен начать работу в октябре. В горадминистрации заявили о масштабном обновление парка электротранспорта и проведении торгов в 2018 году.

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