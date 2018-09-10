«Повышать пенсионный возраст надо без шокотерапии»

Тамбов, , 10:01 — REGNUM Проведение пенсионной реформы своевременно, предпосылки назрели, но повышать возраст надо более плавно, Например, сначала на три года, а позже еще прибавить два года. Резкое повышение стало слишком болезненным для людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО Управляющая компания «КРАТА», председатель совета директоров Союза региональное объединение работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей Андрей Утробин.

«Предпосылки для повышения возраста сформировались: продолжительность жизни увеличилась, образовался демографический провал, образовался дефицит Пенсионного фонда РФ и т. д. То есть конкрентные шаги надо было предпринимать, но повышать возраст поэтапно, чтобы не было это шокотерапией для народа», — пояснил предприниматель.

Большинство людей предпенсионного возраста хотят работать и работают, не уступая молодым специалистам. Если они профессиональные и квалифицированные работники, относятся к работе ответственно, то ограничений по возрасту нет. При этом не вызывают одобрения предложения об уголовной ответственности работодателей. Такая мера наказания практически никогда не работает, грозить уголовной ответственностью неоправданно. Наоборот, надо настроить систему мотивации работодателей, чтобы они были заинтересованы брать на работу людей предпенсионного возраста, это наиболее эффективно и всегда работает.

«В целом проводить реформу надо, но более плавно в течение 10−15 лет, и повышать пенсионный возраст не сразу на пять лет, а на более короткий сорк. Но хочется надеяться, что реформа даст основной результат, для чего она проводится, — повысит пенсии пенсионерам», — высказал свое мнение Утробин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»