Немецкие эксперты подтвердили компетентность лаборатории «Алтай-Кокса»

Заринск, Алтайский край, , 09:39 — REGNUM Германский национальный орган по аккредитации DAkkS подтвердил компетентность отдела технического контроля «Алтай-Кокса», который занимается контролем качества угольного сырья и готовой коксохимической продукции, сообщает 10 сентября пресс-служба предприятия.

«Впервые отдел технического контроля Алтай-Кокса аккредитовали на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC17025 в DAkkS GbmH в 2012 году. В этом году испытательная лаборатория в очередной раз прошла процедуру аккредитации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лаборанты отдела успешно провели испытания случайно выбранных проб угольного концентрата, а эксперты оценили уровень технического оснащения и компетентность персонала.

Таким образом, по результатам проверки лаборатории продлен международный сертификат с расширением области аккредитации на метод определения аналитической влаги в угольных концентратах согласно новой редакции ГОСТа.

«Алтай-Кокс» — один из лидеров в производстве кокса в России. На его долю приходится 15% всей российской продукции.

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