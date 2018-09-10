Рубль надеется на ослабление давления

Москва, , 09:13 — REGNUM Рубль продолжил падение в ходе торгов 7 сентября, обновив 2,5-летние минимумы в парах с иностранными валютами. Помимо имеющихся на рынке негативных факторов, сказалось мощное укрепление доллара на Форексе в ответ на сильную статистику по рынку труда. Так, пара доллар/рубль добралась до уровня 69,80 руб. подорожала на 0,66%, а евро/рубль коснулась уровня 80,80 руб., набрав 0,3%., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Российская валюта не страдает от недостатка медвежьих факторов, которые выходят за пределы усугубляющихся отношений Москвы с Западом. Уязвленный жесткой санкционной риторикой, теперь и со стороны ЕС, рубль болезненно реагирует на кризис в сегменте развивающихся экономик и угрозу дальнейшего ухудшения торговых отношений США с Китаем, которая влечет повсеместное уклонение от рисков», — пояснил эксперт.

На минувших выходных Трамп дал понять, что может рассмотреть введение тарифов еще на 267 млрд долларов, помимо обсуждаемых 200 млрд, в отношении КНР. Так что с этого фронта высокодоходникам, включая нашу валюту, пока не приходится рассчитывать на ослабление давления.

«В такой обстановке повсеместное ралли доллара, который вырос на сильных показателях занятости и зарплат в США, послужило «последней каплей» для рубля под занавес недели. И, несмотря на то, что технически российская валюта выглядит откровенно перепроданной, есть угроза дальнейшего ее ослабления, хотя укрепление цен на нефть и пауза в подъеме «американца» способны локально ослабить давление на «деревянный», если в ближайшее время с Запада не поступит свежих зловещих сигналов», — считает Ковалев.

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