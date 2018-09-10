Хабаровский край подпишет на ВЭФ-2018 соглашения с Башкирией и Сбербанком

Хабаровск, , 09:10 — REGNUM Несколько соглашений в первые дни Восточного экономического форума — 2018 планируют подписать власти Хабаровского края во Владивостоке, сообщает 10 сентября пресс-служба правительства региона.

На 11 сентября намечено подписание договоров о социально-экономическом сотрудничестве между властями Хабаровского края и Кемеровской области, а также соглашения с Агентством по развитию человеческого капитала и компанией «Ростелеком».

На следующий день будут подписаны договоры о сотрудничестве в властями Башкирии, Сбербанком, общественной организацией «Деловая Россия», союзом «World Skills Russia», а также с Агентством стратегических инициатив.

Кроме того, в рамках ВЭФ делегация Хабаровского края проведет переговоры с российскими и зарубежными компаниями, примет участие в деловом завтраке Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов и посетит другие мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт с 11 по 13 сентября на острове Русский (Владивосток). Традиционно в нем принимают участие первые лица государств и представители крупнейших корпораций, предприниматели, политики, эксперты и ученые. Ожидается, что в 2018 году ВЭФ посетят свыше 6 тыс. делегатов из более 60 стран.

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