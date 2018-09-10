«Подход к работодателям должен быть не устрашающий, а стимулирующий»

Смоленск, , 08:49 — REGNUM Шаг по повышению пенсионного возраста понятен. Правительство РФ идет на него не от хорошей жизни. Если была бы нормальная демографическая ситуация и наполняемость Пенсионного фонда РФ, то вопросов, конечно, не возникало. Смягчающие предложения президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе сбили накал страстей, возникший в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета директоров, директор по развитию ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», в группу компаний входят ООО «Птицефабрика «Сметанино», ООО «Птицефабрика «Сметанино-бройлер», мясокомбинат «Смолмясо», ООО «Смоленский завод пластиковых изделий» Руфат Табасаранский.

«Поскольку вопрос о повышении пенсионного возраста касается большинства нашего общества — и предпринимателей, и работников, то нужно выработать какие-то решения, которые, с одной стороны, решали задачи защищенности работников предпенсионного возраста. С другой стороны, нужно мотивировать бизнес создавать рабочие места и сохранять эти места для возрастной категории работников», — считает предприниматель.

По его мнению, жёсткий подход, который предлагается в отношении предпринимателей (уголовная ответственность за увольнение или непринятие работника предпенсионного возраста на работу), избыточен. Либо никаких санкций не должно быть, либо административная ответственность, либо санкции должны быть заменены на меры стимулирования по приему на работу персонала старшего возраста. Бизнесу и так сейчас тяжело, а нагружать его дополнительными наказаниями. Есть возрастные работники, которые плохо работают, а получается, что их нельзя будет уволить, это неправильно.

«При этом люди предпенсионного возраста хорошо работают. Главные показатели — это профессионализм, ответственность, трудоспособность, надежность, если человек обладает этими качествами, то возраст в этом случае не важен. Предприниматели направили свои предложения ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, и надеются на конструктивный диалог с государством и, что будет найден компромисс. Подход к предпринимателям должен быть не устрашающий, а стимулирующий», — высказал свое мнение Табасаранский.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»