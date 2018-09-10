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Сало на Украине подорожало в четыре раза

Экономика

…за четыре года

Сало на Украине подорожало в четыре раза
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Геология

Киев, 10 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  За четыре года сало на Украине подорожало в четыре раза, сообщает 10 сентября УНИАН.

По словам отраслевого эксперта Андрея Панкратова, на Украине в 2018 году количество свиней уменьшилось до рекордного за последние 26 лет. Поголовье свиней сокращается в том числе из-за африканской чумы свиней. Панкратов отметил, что теперь Украине приходится импортировать сало из Германии и Польши. Так, в 2018 году Киев импортировал более 200 тыс. т сала.

Напомним, за первые пять месяцев 2018 года Украина импортировала сала в 22 раза больше, чем продала за границу, по данным государственной фискальной службы Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не может обеспечить себя салом

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Социально-экономический кризис на Украине
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