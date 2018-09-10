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Автопарк правительства Оренбуржья нуждается в новых авто на 4,5 млн рублей

Экономика

Объявлено два аукциона на поставку трёх машин

Оренбург, 10 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  В Оренбургской области автобаза аппарата губернатора и местного правительства выступила заказчиком трёх новых автомобилей. На портале zakupki.gov.ru опубликованы два объявления о проведении аукциона на поставку новых машин.

Начальная цена одного лота составила 1,096 млн рублей, второго — 3,484 млн рублей. Судя по документации, правительственный автопарк должны пополнить иномарки. Примерно 1 млн рублей планируют отдать за белый автомобиль мощностью не менее 110 лошадиных сил. Около 3,5 млн рублей заявлено в качестве начальной цены за два автомобиля чёрного цвета, их мощность должна быть не менее 181 лошадиной силы.

Стоит отметить, что с начала 2018 года, с учётом, данных аукционов, автопарк губернатора и правительства Оренбуржья пополнится на девять автомобилей. Общая сумма (начальной цены) составила примерно 19 млн рублей. Для сравнения — в 2017 году был объявлен один аукцион на поставку одного автомобиля с начальной ценой лота в 1,780 млн рублей.

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Государственные закупки
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