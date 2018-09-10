«Пенсионная реформа нужна, чтобы будущее России было стабильным»

Рязань, , 07:40 — REGNUM Последние пять лет многие ждали, что повышение пенсионного возраста может произойти. Сегодня, когда страна фактически приблизилась к реализации этой реформы, невольно возникают сомнения, вдруг не получится. У людей есть переживание по этому поводу, но есть надежда, что всё получится, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Тяжпрессмаш» (Рязанская область) Алексей Володин.

По его мнению, вся жизнь и промышленности, и экономики в целом будет завязана на пенсионную реформу. При этом другого выхода, кроме того, как повысить пенсионный возраст, нет, нужно, чтобы реформа состоялась и как можно быстрее, затягивать сложившуюся ситуацию нельзя. Безработицы бояться не стоит, рабочие места есть, было бы желание работать у граждан.

«Выступление президента РФ Владимира Путина с его смягчающими предложениями восхищает, он молодец, у него сильная команда. Власти пошли на очень ответственный шаг, но без пенсионной реформы выживать будет сложно. Хочется надеяться, что пенсионная реформа пройдет успешно и принесет положительные результаты, чтобы будущее России было стабильным», — высказал свое мнение Володин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»