«Пенсионная реформа – это ответственность перед будущими поколениями»

Обнинск, Калужская область, , 07:30 — REGNUM Все предложения, прозвучавшие в выступлении президента РФ Владимира Путина касательно пенсионной реформа, продуманны, аргументированы и очень ответственны. Главы государства внес значительный объем смягчающих и переходных предложений по этой реформе. Самое главное — это ответственность нынешних поколений перед будущими, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров ОАО «Приборный завод «Сигнал» (г. Обнинск, Калужская область) Валентин Родионов.

По его словам, повышение пенсионного возраста — это своевременный шаг и вся мировая практика подтверждает правильность этого шага. Если посмотреть на все развитые страны, везде возрастная планка пенсионного возраста выше, чем в России.

«При этом есть вопросы к пенсионной реформе. С одной стороны, беспокоит предложение по поводу уголовной ответственности работодателей в случае увольнения работников предпенсионного возраста. Не для кого ни секрет, что есть работники предпенсионного возраста, которые работают недобросовестно, неэффективно, некачественно. Придется оставлять таково работника на балансе коллектива, и они могут спекулировать тем, что их нельзя уволить. Что в этом случае делать с тнерадинвыми работниками, здесь нужна более глубока проработка этого вопроса», — считает эксперт.

С другой стороны, другая часть работников предпенсионного возраста, — это опытные. квалифицированные специалисты, которые передают свои знания и умение молодым специалистам. Такие работники очень ценны, и их надо сохранять на рабочих местах. То есть нужно создать некий механизм оценки труда работников предпенсионного возраста, чтобы ответственность нёс не только работодатель, но и работник который увиливает от своих обязанностей.

«В целом решение властей правильное и дальновидное, с прицелом на будущие поколения. Нельзя думать, что «сейчас хорошо, а после нас как хотят», такая политика безответственная», — высказал свое мнение Родионов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»