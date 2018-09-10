Рублю не удалось сыграть на противоречии между долларом и евро

Москва, , 07:13 — REGNUM На биржевых торгах 7 сентября рубль днем показывал разнонаправленную динамику. По отношению к доллару рубль весь день немного падал, зато к евро рос, хотя и не очень сильно, однако к вечеру не удержался и упал по отношению к обеим валютам. Пара USD/RUB к вечеру 7 сентября выросла на 0,66% до 69,91 руб. А пара EUR/RUB, хотя почти весь день падала, к вечеру все-таки наверстала упущенное и выросла при закрытии на 0,3% до 80,8 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рубль в итоге так и не смог сыграть на противоречии между долларом и евро, что обидно, так как после вышедших 7 сентября в США сильных данных о рынке труда доллар укрепился, а евро по отношению к доллару после публикации данных достаточно долго катилось вниз. Пара EUR/USD упала на 0,59% до 1,1553 долл. за евро. Тем не менее, евро, отступив перед долларом, не готово сдаваться российскому рублю и по-прежнему держится выше уровня в 80 руб. На ICE цена нефти Brent 7 ноября к вечеру выросла на 0,64% до $77,07 за баррель, но на рубль эта динамика влияния на рубль не оказала.

Над Россией по-прежнему нависает угроза ужесточения санкций из-за «дела Скрипалей», хотя не факт, что к ним присоединится Евросоюз, и что, даже если присоединится, эти санкции сильно повлияют на экономику. Однако пугливые инвесторы предпочитают доллар. Успокаивающие заявления министров финансов и экономического развития на финансовых форумах, состоявшихся на прошлой неделе, на рубль влияния не оказали.

Сегодня, 10 сентября, доллар будет по-прежнему торговаться на уровнях в 69−70 руб./доллар, коридор по европейской валюте останется на уровне 80−81 руб./евро.

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