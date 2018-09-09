План железной дороги Иран-Армения довёл Ереван по Международного арбитража

Ереван, , 21:10 — REGNUM Зарегистрированная в ОАЭ инвестиционная компания «Расиа ФЗЭ», которую возглавляет Йозеф (Джозеф) К. Борковски и которая планировала построить железную дорогу Иран-Армения, официально подала иск против Армении в Международный арбитраж и требует компенсации в размере 160 млн долларов. По мнению компании, в результате действия властей Армении «Расиа ФЗЭ» понесла убытки, и это отразилось на их дальнейших планах.

Но как пишет ереванская газета «Айкакан жаманак», эта компания сама по себе «выражаясь современным языком — не что иное как «фейк». Она зарегистрирована в Дубаи, не имеет никакой биографии, не имеет контактных данных, занимает крохотный кабинет в каком-то офисном здании и взяла на себя реализацию 3,5 миллиардного проекта по строительству железной дороги Иран-Армения. Газета отмечает, что спустя несколько лет после объявления в 2008 году о начале в скором времени большого проекта по строительству железной дороги Иран-Армения, откуда ни возьмись, появляется компания «Расиа ФЗЭ». Ее руководителя принимают на высоком уровне, подписывается меморандум о взаимопонимании, что и назвали официальным стартом реализации программы строительства дороги. Но финансирование для проекта так и не нашлось.

В результате в 2017 году правительство Армении расформировало ЗАО «Дирекция строительства железной дороги», на содержание которой ушло более полумиллиона долларов. «Конечно, бывший президент Серж Саргсян в 2008 году не специально заявил о нереализуемом проекте, просто этот пример показывает, как президент, испытывающий недостаток легитимности, чтобы понравиться общественности может выступить с заявлением, которое после выльется в финансово ощутимые потери для всей страны», — говорится в статье.