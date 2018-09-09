Apple представит особый iPhone специально для рынка Азии

Ханой, , 20:13 — REGNUM Apple анонсирует iPhone с двумя SIM-картами для рынка стран Азии, среди которых Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия. Многие специалисты считают, что на предстоящей презентации (12 сентября) сотрудники Apple продемонстрируют iPhone с двумя SIM-картами. К настоящему моменту, Apple остаётся единственной компанией, которая до сих пор использует одну SIM-карту в своих мобильных устройствах, однако, по мнению экспертов, настал момент, когда компании необходимо изменить свои принципы.

По сообщению новостного издания «Вьетнамэкспресс», мобильные устройства Apple обладают одним слотом для SIM-карт потому, что телефон изначально создавался исходя из потребностей американского рынка. Теперь, когда компания давно преодолела этот порог, необходимо оценивать тенденции на других рынках, в числе которых крупные стран Азии, где спрос на 2 SIM-карты в мобильном устройстве очень высок.