В Пакистане стремительно развиваются телекоммуникации

Исламабад, , 20:44 — REGNUM В ходе последних четырёх лет в Пакистане стремительно развивались информационно-коммуникационные технологии. Значительно увеличился рынок телекоммуникаций, а также число пользователей мобильных и беспроводного интернета.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, к июлю 2018 года число пользователей мобильной связи в Пакистане превысило 151 миллион человек (72% населения страны). При этом число пользователей широкополосного мобильного интернета (3G, 4G, LTE) превысило отметку в 57 миллионов человек (больше четверти населения страны). В общей сложности, с 2013 по 2017 год рынок телекоммуникационных услуг в Пакистане составлял 15,35 миллиардов долларов, причём столь существенные показатели были достигнуты благодаря расширению системы мобильного интернета.

Беспроводная связь остаётся безусловным трендом в стране: развитие широкополосного стационарного Интернет-соединения значительно отстаёт. Впечатляющие показатели вовлечённости населения делают Пакистан одним из самых привлекательных в мире рынков телекоммуникационных услуг.