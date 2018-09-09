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В пакистанском Панджабе нашли нефть

Экономика

Пакистанская нефтедобывающая компания заявила об открытии нефтяного месторождения в округе Чаквал в провинции Панджаб

В пакистанском Панджабе нашли нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лахор, Пакистан, 9 сентября 2018, 19:45 — REGNUM  Пакистанская нефтедобывающая компания Pakistan Petroleum Limited (Пакистан Петролеум лимитед) заявила, что в провинции Панджаб, в округе Чаквал было открыто нефтяное месторождение.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на фондовую биржу в Карачи (провинция Синд) было направлено сообщение нефтедобывающей компании Pakistan Petroleum Limited (Пакистан Петролеум лимитед), о том, что ей принадлежат 100% акций нового месторождения Талаганг в округе Чаквал. По оценкам специалистов, ежедневная добыча нефти из месторождения Талаганг может составлять 313 тысяч баррелей. Исследования месторождения ещё не завершены: продолжается бурение на большую глубину и поиск новых источников.

Пакистан, не имеющий крупных запасов углеводородов, полагается на импорт нефти из стран Персидского залива. Для борьбы с ростом цен на бензин, правительство ежемесячно устанавливает цены на нефтепродукты в стране.

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