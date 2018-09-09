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Китай поможет пакистанской экономике

Экономика

В ходе встречи между министрами иностранных дел Китая и Пакистана глава внешнеполитического ведомства КНР обещал продолжить развитие инфраструктурных проектов в Пакистане

Исламабад, 9 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Китая на встрече со своим пакистанским коллегой сообщил о готовности КНР к развитию инфраструктурных проектов программы Китайско-Пакистанского Экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши заявил о том, что Китай поможет Пакистану в развитии социальной инфраструктуры и промышленного производства, причём приоритетным является развитие западных провинций страны. Пекин окажет Исламабаду поддержку не только в традиционной военной сфере, но и в сельском хозяйстве, образовании, медицине, а также в развитии водоснабжения.

Кроме того, в целях более полного включения Пакистана в мировую экономику, министр иностранных дел Китая заявил о необходимости пересмотреть соглашение о свободной торговле и стимулировать экспорт пакистанских товаров в Китай при помощи китайских субсидий. Обе стороны надеются на дальнейшее развитие проекта Китайско-пакистанского экономического коридора.

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