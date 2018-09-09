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Индия предлагает удвоить объём торговли с Ираном в ближайшие пять лет

Экономика

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху предложил удвоить объём двусторонней торговли с Ираном в ближайшие пять лет

Нью-Дели, 9 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  8 сентября Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху выступил с предложением в адрес своего иранского коллеги удвоить объём двусторонней торговли в течение ближайших пяти лет с нынешнего уровня в 13,8 миллиардов долларов до 27 миллиардов. Министр также с прискорбием сообщил, что по ряду причин его визит в Тегеран, запланированный на 2 октября, отложен. Министр должен был принять участие в консультациях по вопросам развития и эксплуатации международного транспортного коридора «Север-Юг».

По сообщению иранского информационного агентства «ISNA», министры, тем не менее, по телефону обсудили пути дальнейшего расширения торговли и роста инвестиций между двумя странами. Иранский министр Аббас Ахунди отметил, что это особо актуально, поскольку США ввели санкции в отношении Ирана и принуждают все прочие страны, включая Индию, свести объём торговли с Исламской Республикой к нулю уже к 4 ноября.

Министры также констатировали, что двусторонняя торговля между Индией и Ираном выросла до 13,8 миллиардов долларов в 2017—2018 финансовом году с 12,2 в предыдущем. Тем не менее, было подчёркнуто, что Индия экспортирует в Иран товаров на сумму всего в 2,5 миллиарда, остальное — импорт, что ведёт к некоторым диспропорциям.

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