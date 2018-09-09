Иран приветствует сотрудничество с Россией по транспорту

Тегеран, , 19:35 — REGNUM В ходе встречи с участием парламентской делегации России и заместителей министров Ирана и России 6 сентября спикер Меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани подчеркнул, что официальные лица двух стран продолжают рассматривать транспортное сотрудничество между странами в качестве одного из наиболее приоритетных направлений взаимодействия. Особое внимание, по мнению Лариджани, должно быть обращено на железнодорожный транспорт и его потенциал в грузоперевозках.

Иранское информационное агентство «Табнак» со ссылкой на Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина отмечает, что что парламенты двух стран единодушны в том, что в нынешних условиях Иран и Россия должны быть верны курсу на стратегическое сотрудничество. Вячеслав Володин в свою очередь также внёс в число приоритетных сотрудничество в сферах банковского дела, торговли и сельского хозяйства.