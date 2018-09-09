Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:48:27 МСК

Иран приветствует сотрудничество с Россией по транспорту

Экономика

Спикер Меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани на заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству заявил о поддержке сотрудничества с Россией в сфере железнодорожного транспорта

Тегеран, 9 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  В ходе встречи с участием парламентской делегации России и заместителей министров Ирана и России 6 сентября спикер Меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани подчеркнул, что официальные лица двух стран продолжают рассматривать транспортное сотрудничество между странами в качестве одного из наиболее приоритетных направлений взаимодействия. Особое внимание, по мнению Лариджани, должно быть обращено на железнодорожный транспорт и его потенциал в грузоперевозках.

Иранское информационное агентство «Табнак» со ссылкой на Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина отмечает, что что парламенты двух стран единодушны в том, что в нынешних условиях Иран и Россия должны быть верны курсу на стратегическое сотрудничество. Вячеслав Володин в свою очередь также внёс в число приоритетных сотрудничество в сферах банковского дела, торговли и сельского хозяйства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Иране
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить