«Иран – естественный партнёр Пакистана и Китая в транспортных проектах»

Тегеран, , 19:33 — REGNUM 8 сентября Посол Китая в Пакистане Яо Цзин заявил, что Иран из-за своего географического положения в регионе превращается в естественного партнера в проекте китайско-пакистанского экономического коридора.

В интервью иранскому информационному агентству «IRNA» Посол КНР заявил, что Пекин и Исламабад приветствуют вступление Ирана в проект КПЭК. Яо Цзин, выражая свою точку зрения, заявил, что в силу тёплых и добрососедских отношений между Тегераном и Исламабадом, а также возможности для всех трёх сторон извлечь из этого выгоду, Иран мог бы стать участником регионального проекта. Посол КНР также подчеркнул, что ресурсная база Ирана и доступ к Западной Азии делают его крайне ценным потенциальным участником для любых транспортных проектов, инициированных КНР в Азии.