Япония попросит Китай снять запрет на импорт японских товаров

Токио, , 18:36 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросит председателя КНР Си Цзиньпина снять запрет на импорт некоторых японских продуктов. Запрет последовал за ядерным кризисом 2011 года, когда в Японии произошла авария на АЭС «Фукусима-1».По сообщению японского новостного агенства «Кёдо», премьер-министр Японии и председатель КНР встретятся на следующей неделе в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке и обсудят снятие запрета. Более детально этот вопрос будет рассмотрен во время личной встречи Абэ и Си Цзиньпина в Пекине в конце октября. Китай запретил ввозить продукты, произведенные в 10 северо-восточных префектурах Японии. Это было связано с опасениями, связанными с радиацией после взрыва на АЭС.

По словам источника, Япония, скорее всего, попросит Китай разрешить ввоз только тех продуктов, безопасность которых лабораторно подтверждена.