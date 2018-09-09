Города Адыгеи должны стать современнее и комфортнее – глава республики

Майкоп, , 15:32 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поставил перед администрацией Майкопа задачи по благоустройству общественных территорий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. Накануне, 8 сентября, глава Адыгеи ознакомился с ходом благоустройства общественной территории по улице Пролетарской возле нового корпуса городской поликлиники №1. Это одна из четырех общественных зон Майкопа, которая будет благоустроена в 2018 году.

В рамках реализации проекта здесь запланирована реконструкция тротуарной части и зон отдыха, работы по благоустройству. Мурат Кумпилов указал представителям мэрии и подрядчика на ряд недочетов в работе, которые обещали исправить в ближайшее время.

Также Кумпилов осмотрел площадь «Дружба», территорию которой планируется реконструировать до конца 2018 года. Проект прошел народные слушания и находится на стадии согласований. Всего реконструкция затронет территорию в 20 тыс. кв. метров: приведут в порядок фонтан, отремонтируют памятник «Навеки с Россией», будут проведены инженерные сети, обустроены зоны отдыха, тротуары, установлено современное освещение, а также камеры видеонаблюдения.

Глава республики отметил, что площадь используется для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Была поставлена задача учесть все нюансы, касающиеся временной установки сцен, подключения световой и звукоусиливающей аппаратуры.

«Мы ставили задачу эффективного освоения средств, в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Вместе с тем, нам было важно привлечь население к процессу созидания: люди голосовали за выбор общественных территорий для благоустройства. Решением Госсовета-Хасэ республики по 5 млн. рублей из казны региона было направлено на благоустройство парковых зон районных центров, а также Адыгейска, поселков Яблоновский и Энем. Порядка 80 млн рублей выделили Майкопу. Все это делалось для того, чтобы облик наших населенных пунктов изменился, стал современнее и комфортнее», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона подчеркнул, что перед муниципалитетами будет стоять задача все общественные территории бережно содержать, приводить в порядок, в том числе, с участием граждан. В этом году на благоустройство общественных территорий республики выделено около 250 млн рублей.