Уральский турбинный завод встречает 80-летний юбилей

Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Генеральный директор Уральского турбинного завода Игорь Сорочан рассказал о 80-летней истории предприятия и перспективах в интервью газете «Энергетика и промышленность России».

Игорь Сорочан рассказал о работе, которую сотрудники завода проделали к 80-летнему юбилею. В последние годы на заводе были оптимизированы производственные процессы, что позволило сократить издержки и выйти на новый технологический уровень.

Завод освоил технологию орбитальной сварки изделий из титана и выпуск цельнокованых роторов турбин. Цеха были оснащены новыми станками с числовым программным управлением.

Директор УТЗ с гордостью отметил, что в России и странах СНГ около половины теплофикационных турбин изготовлены на уральском заводе.

Сорочан поделился планами завода на ближайшие годы. Уральское предприятие планирует расширить не только рынки сбыта продукции, но и сферу производства: УТЗ примет участие в проектах по строительству мусоросжигательных заводов в России.

Отметим, что Уральский турбинный завод был открыт в октябре 1938 года. В годы Великой Отечественной войны УТЗ остался единственным в стране работающим турбостроительным заводом. В военные годы УТЗ не только участвовал в восстановлении донбасских станций, но и выпускал турбины для кораблей Военно-морского флота.