Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Американское агентство Bloomberg считает, что у Российской Федерации есть множество возможностей для защиты своей национальной валюты. Соответствующая статья была опубликована агентством 7 сентября.

По мнению Bloomberg, несмотря на то, что курс рубля снизился в последнее время, у России все равно есть множество возможностей для его защиты благодаря большим золотовалютным резервам, очень низкому государственному долгу и высокой доходности казначейских облигаций.

Банк России в очередной раз может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления курса национальной валюты.

Также Bloomberg отмечает, что в свое время Банк России уже сделал два важных шага — приостановил ежедневные закупки валюты и отменил еженедельные аукционы по продаже облигаций.

Кроме того, золотовалютные резервы России составляют $460 млрд, а государственный долг страны составляет порядка 13% от ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире. Устойчивый рост нефтяных котировок якобы оказывает дополнительную поддержку рублю.

Таким образом, Bloomberg делает вывод, что у России есть ресурсы для укрепления национальной валюты.

Немаловажным фактором является высокая доходность российских казначейских облигаций. Так по десятилетним облигациям доходность выросла почти до 9,1%, а их реальная прибыль стала одной из самых высоких в мире. В связи с этим Bloomberg считает, что иностранный капитал из России не побежит, даже несмотря на санкции.

Стоит отметить, что российские финансовые власти похоже не собираются заниматься укреплением курса рубля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз цинично заявляла, что российским гражданам якобы не следует обращать внимание на курсы доллара и евро, так как основные траты они производят в рублях.

При этом Россия импортирует большую часть бытовой и цифровой техники, а также ряд других критически важных для населения промышленных товаров. При этом цены на эти товары напрямую зависят от курса доллара и евро и взлетают одновременно с падением рубля. В связи с этим последние несколько лет в России отмечается устойчивое сокращение реальных доходов населения и сокращение потребления.