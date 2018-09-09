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Лайнер, который станет гостиницей для гостей ВЭФ, прибыл во Владивосток

Экономика

К услугам гостей ВЭФ 600 номеров, также на лайнере будут организованы необходимый сервис и питание

Владивосток, 9 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  Круизный лайнер Costa NeoRomantica, который предназначен для проживания гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток. Об этом 9 сентября сообщает «Российская газета».

По данным издания, корабль под флагом Италии пришвартовался у причала морского вокзала Владивостока. Лайнер станет гостиницей для гостей форума на следующие несколько дней.

По сообщениям местной администрации, заселение гостей на судно начнется после его проверки. К услугам гостей ВЭФ 600 номеров, также на лайнере будут организованы необходимый сервис и питание. Кроме этого планируется задействовать инфраструктуру Costa NeoRomantica для проведения деловых и развлекательных мероприятий ВЭФ.

Использование лайнера в качестве гостиницы для гостей ВЭФ производится первый раз.

Отметим, четвертый Восточный экономический форум пройдет на острове Русский с 11 по 13 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета.

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Восточный экономический форум
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