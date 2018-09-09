«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»

Москва, , 09:07 — REGNUM Государственная корпорация «Ростех» продала концерну «Калашников» 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния». Об этом сегодня, 9 сентября, рассказал журналистам заместитель главы «Ростеха» Александр Назаров.

По его словам, сделка готовилась довольно долго и она должна способствовать финансовому оздоровлению НПО «Молния», которое с 2010 года находится в состоянии банкротства.

Согласно параметрам сделки, «Ростех» сохраняет право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам НПО «Молния». Также в пользу «Ростеха» регистрируется залог акций НПО «Молния» с запретом на отчуждение без согласия госкорпорации сроком на 10 лет.

Концерну «Калашников» придется погасить долги НПО «Молния» на сумму до 700 млн рублей.

Сумма сделки не разглашается, но с учетом суммы задолженности НПО «Молния» и стоимости пакета акций этой компании в 348,2 млн рублей, она превышает 1 млрд рублей. Долги НПО «Молния» будут частично погашены за счет продажи непрофильных активов этой компании.

При этом «Ростех» предоставил концерну «Калашников» отсрочку платежа по договору купли-продажи НПО «Молния» сроком на один год с возможностью пролонгации.

Напомним, НПО «Молния» — это одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России. Оно было основано в 1976 году для решения наукоемких задача. НПО «Молния» активно участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран».