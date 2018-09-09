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На счетах жителей Алтайского края хранится более 174 миллиардов рублей

Экономика

В сравнении с 2017 годом, темп роста составил 108,4%

На счетах жителей Алтайского края хранится более 174 миллиардов рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ну... — тоже рубли!

Барнаул, 9 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Жители Алтайского края не потеряли интерес к банковским вкладам. По состоянию на 1 августа 2018 года, в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, объем размещенных средств увеличился на 8,4%, превысив 174 миллиарда рублей. Такие данные Банка России обнародовал сайт регионального правительства.

Вместе с тем, динамика вкладов в иностранной валюте на ту же дату снизилась на 21,2%. За июль 2018 года средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам жителей края составили: 4% на срок размещения до одного года, 6,6% — на срок размещения свыше года.

Напомним, также жители Алтайского края стали чаще обращаться в кредитные организации за ипотечными кредитами. Судя по данным Банка России, в январе — декабре 2017 года (по отношению к аналогичному периоду 2016 года) объём выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) значительно возрос, составив в денежном выражении 139,7%, а в количественном — 135,7%. За весь 2017 год в Алтайском крае было зарегистрировано 18 тысяч 302 ипотечных договора на сумму более 23,9 миллиарда рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край увеличил объёмы ипотечного кредитования

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Банковское дело
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