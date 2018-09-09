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Трамп призвал Apple вернуть производство из Китая в США

Экономика

Президент США прогнозирует рост цен на продукцию Apple в результате торговой войны между Вашингтоном и Пекином

Вашингтон, 9 сентября 2018, 00:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обратился к компании Apple с призывом перенести своё производство из Китая в США. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Как отметил глава Белого дома, цены на продукцию Apple могут возрасти «из-за огромных тарифов, которыми США могут обложить Китай».

«Но есть простое решение при котором налог будет нулевым, и это действительно налоговый стимул. Делайте свою продукцию в Соединённых Штатах, а не в Китае. Начните строить новые заводы прямо сейчас. Захватывающе!» — написал Доналдь Трамп.

Напомним, накануне президент США заявил о готовности ввести торговые санкции в отношении китайских товаров на общую сумму $267 млрд в дополнение к предлагаемым Белым домом санкциям на $200 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о новых торговых санкциях против Китая на 267 млрд долларов

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Торговая война между Китаем и США
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