Трамп призвал Apple вернуть производство из Китая в США

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обратился к компании Apple с призывом перенести своё производство из Китая в США. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Как отметил глава Белого дома, цены на продукцию Apple могут возрасти «из-за огромных тарифов, которыми США могут обложить Китай».

«Но есть простое решение при котором налог будет нулевым, и это действительно налоговый стимул. Делайте свою продукцию в Соединённых Штатах, а не в Китае. Начните строить новые заводы прямо сейчас. Захватывающе!» — написал Доналдь Трамп.

Напомним, накануне президент США заявил о готовности ввести торговые санкции в отношении китайских товаров на общую сумму $267 млрд в дополнение к предлагаемым Белым домом санкциям на $200 млрд.

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