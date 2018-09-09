«Газпром» пригласил Болгарию обсудить цены на российский газ

София, , 00:02 — REGNUM Российская компания «Газпром» пригласила представителей Болгарии на переговоры по вопросу о новых ценах на природный газ. Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии Иван Иванов в эфире «Болгарского национального телевидения».

«С момента опубликования решения Еврокомиссии по антимонопольному делу против «Газпрома» в официальном бюллетене ЕС прошло десять недель — срок, отведённый для того, чтобы компания могла пригласить стороны, которые затрагивает данное решение», — сказал Иванов.

По его словам, в Софии рассчитывают, что переговоры с российской стороной «приведут к лучшим для Болгарии условиям в рамках договора на поставку природного газа». «Каковы будут итоги этих переговоров, зависит от их проведения», — отметил председатель болгарского госрегулятора.

Напомним, Еврокомиссия в 2018 году закрыла многолетнее антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Дело было закрыто без штрафов после заключения сторонами мирового соглашения. Российская компания отказалась от запрета на свободную перепродажу своего газа между странами Европейского союза, а также согласилась пересмотреть цены на природный газ для восьми стран ЕС, направлявших жалобы на действия «Газпрома», в числе которых была и Болгария.