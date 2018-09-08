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В Китае открылась юбилейная международная торгово-инвестиционная ярмарка

Экономика

С приветствием к участникам мероприятия обратился китайский лидер Си Цзиньпин

В Китае открылась юбилейная международная торгово-инвестиционная ярмарка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пояс и путь

Сямэнь, Китай, 8 сентября 2018, 20:42 — REGNUM  Юбилейная, 20-я Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка, которая начала работу в городе Сямэнь приморской восточной провинции Фуцзянь, рассматривается важным событием китайской и международной жизни; с поздравительным письмом в адрес ярмарки обратился Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 8 сентября Синьхуа.

Назвав ежегодную ярмарку «одним из самых влиятельных событий в сфере международных инвестиций» и отметив ее вклад в успех политики реформ и открытости, глава государства подчеркнул неизменную успешность, с которой ярмарка справляется с важнейшей задачей — созданием площадок для стимулирования инвестиций и обсуждения инвестиционных трендов.

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Экономика Китая
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