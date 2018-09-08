Пекин и Тирана – города-побратимы: мэр Тираны принял делегацию из Китая

Тирана, , 17:43 — REGNUM В честь десятилетия со дня братания между Тираной и Пекином, мэр албанской столицы Эрион Велиай провел встречу с прибывшей из Китая высокой делегацией.

Тирана была выбрана местом проведения в 2019 году Форума по сотрудничеству в формате 16+1: Китай будет углублять и расширять экономическое, торговое и культурное сотрудничество с 11 государствами-членами Европейского союза и 5 Балканскими государствами.

Велиай выразил убежденность в том, что проведение Форума на таком высоком уровне снова сделает Тирану «эпицентром отношений Китая с Европой».

«У нас были блестящие отношения в течение последних десяти лет и мы с нетерпением ждем еще большей интенсификации сотрудничества в сфере транспорта, инвестиций, а также в сфере культуры и туризма, поскольку рассматриваем это как базу для стабильных отношений», — заявил Велиай и в качестве символа дружбы вручил Заместителю председателя постоянного Комитета народного Конгресса Пекина Ян Аошанг «Ключ от города».

Во время визита, глава китайской делегации Ян Аошанг и мэр Тираны посетили городской парк, где гостям из Поднебесной показали «китайскую беседку». В знак дружбы между двумя городами было посажено 24 ели.