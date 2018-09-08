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Валютные резервы Пакистана за шесть дней сократились в 53 раза

Экономика

Пакистан переживает тяжёлый кризис дефицита иностранной валюты: с 31 августа запасы валюты на валютной бирже в Карачи сократились с 16 миллиардов 685 миллионов долларов до 316 миллионов долларов

Валютные резервы Пакистана за шесть дней сократились в 53 раза
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
«Чёрная дыра» в песке

Исламабад, 8 сентября 2018, 16:38 — REGNUM  Пакистанская валютная биржа в Карачи оказалась перед лицом катастрофической нехватки иностранной валюты. За шесть дней резервы сократились в 53 раза, что делает положение пакистанской валюты крайне нестабильным.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальные представители Валютной Биржи в Карачи (провинция Синд) объявили о серьёзном сокращении запасов иностранной валюты с 16 миллиардов 685 миллионов долларов до 316 миллионов долларов. В то же время, сокращение официальных резервов Центрального Банка Пакистана было не столь значительным: на выплаты за рубежом было потрачено 341 миллион долларов, что составило 4% от изначального запаса. Главной надеждой Пакистана во время кризиса остаются запасы валюты в коммерческих банках: за прошедшую неделю наблюдалось незначительное увеличение до 6,484 миллиардов долларов.

Пакистан оказался перед лицом экономического кризиса, вызванного дефицитом торгового баланса и общей слабостью пакистанской экономики. Масла в огонь добавил отказ США предоставить Пакистану 300 миллионов долларов помощи, а также жёсткое требование Международного Валютного Фонда провести налоговую реформу.

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