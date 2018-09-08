Долги по зарплатам на Украине побили рекорд шестнадцатилетней давности

Киев, , 16:27 — REGNUM На Украине резко вырос долг по заработной плате, заявил глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Сергей Лёвочкин, сообщил 7 сентября официальный сайт партии.

«Несмотря на то, что ликвидация задолженности по зарплатам была объявлена правительством одним из основных приоритетов своей работы в нынешнем году, долги продолжают нарастать. За семь месяцев — на 365,2 миллиона. К 1 августа общая сумма, заработанная украинцами и невыплаченная им, уже составила 2,73 миллиарда гривен. Это наихудший показатель не только последнего десятилетия — такой задолженности не было с начала 2002 года», — рассказал депутат.

Он отметил, что нынешний киевский режим финансирует силовые структуры в ущерб остальным сферам деятельности государства.

Лёвочкин также рассказал, что 79,4% всей задолженности сконцентрировано в промышленности, а остальное — в здравоохранении и образовании:

«За первые 7 месяцев 2018 года долги по зарплате в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи выросли на 85%, по системе образования — почти в 2,4 раза», — добавил политик.

Напомним, согласно данным украинского Госстата, больше половины заработанных денег граждане Украины тратят на еду.

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