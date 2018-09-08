В Туркмении открыли первую парогазовую электростанцию

Ашхабад, , 15:36 — REGNUM Первая в стране комбинированная парогазовая электростанция была открыта в Марыйском велаяте 8 сентября, сообщает государственное информагентство Туркменистана.

В церемонии открытия станции, приуроченной ко Дню работников энергетической промышленности Туркмении, принял участие президент государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Энергоблок состоит из 4 газовых турбин, произведенных американской компанией General Electric, и двух паровых турбин. Общая мощность нового энергоблока составляет 1574 мегаватт. Парогазовые установки позволяют достичь более высокого КПД, в сравнении с отдельными газотурбинными и паросиловыми установками.

Напомним, первой в России электростанцией с парогазовым циклом стала Северо-западная ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Она была введена в эксплуатацию в 2000 году.