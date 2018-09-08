Американские нефтяные компании расширяют инвестиции в КНР

Пекин, , 14:15 — REGNUM В Китае находится председатель совета директоров нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудз, с которым в государственной резиденции «Чжуннаньхай» встретился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 7 сентября Синьхуа.

Выразив приветствие строительству компанией ExxonMobil в Китае крупного нефтехемического объекта со 100-процентным участием иностранного капитала, китайский премьер высказался за дальнейшее развитие здоровой инвестиционной активности между КНР и США, которая, по его словам, идет на пользу обеим странам.

Вудз обсудил с Ли Кэцяном строительство в южной, наиболее развитой в КНР, провинции Гуандун еще одного объекта нефтехимии объемом инвестиций в 10 млрд долларов.

В ходе переговоров стороны констатировали наличие взаимного интереса в продолжении всестороннего сотрудничества.