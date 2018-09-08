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Израильский ученый рассказал о китайско-израильском сотрудничестве

Экономика

Сейчас государства взаимодействуют в сферах информационных технологий, биотехнологий, точного земледелия, здравоохранения и других

Израильский ученый рассказал о китайско-израильском сотрудничестве
Israel Defense Forces
Флаги Израиля и Китая

Пекин, 8 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  Культурные различия не помешают израильско-китайскому сотрудничеству в сфере высоких технологий, заявил главный ученый Министерства экономики и промышленности Израиля Амирам Аппельбаум 8 сентября в интервью Синьхуа.

Ученый, неоднократно бывавший в Китае, отметил быстрый рост китайской экономики и технологий. Аппельбаум заявил, что китайский рынок высоких технологий представляет большой интерес для израильских компаний. В свою очередь, китайская сторона заинтересована в израильских технологиях. Поэтому Huawei, Lenovo, Xiaomi и другие китайские компании открывают исследовательские центры в Израиле.

Амирам Аппельбаум подчеркнул, что развитие взаимодействия продвигается на государственном уровне. Еще в 2014 была создана израильско-китайская комиссия по сотрудничеству в инновациях. Сейчас государства взаимодействуют в сферах информационных технологий, биотехнологий, точного земледелия, здравоохранения и других.

Израильский ученый из министерства экономики добавил, что существенные культурные различия не помешают двустороннему развитию технологического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа между городом Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун и израильским городом Тель-Авив был запущен прямой авиарейс.

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Экономика Китая
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