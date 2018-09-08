Российские компании введут единый стандарт внедрения технологий и инноваций

Москва, , 13:43 — REGNUM Единый стандарт внедрения технологий и инноваций будет разработан на площадке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева 7 сентября.

7 сентября АСИ провела стратегическую сессию, в которой приняли участие 50 корпораций и институтов развития. Сессия была посвящена проблеме внедрения новых технологий в российских компаниях.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что при внедрении новых технологий компании сталкиваются не только с технологическими проблемами, но и с процедурными. Чупшева отметила, что для эффективного внедрения инноваций необходимо создать единую систему, которая объединит госкорпорации и частный бизнес единым алгоритмом внедрения российских технологий.

Подчеркивается, что стандарт будет носить рекомендательный характер. Внедрение стандарта планируется на 2019−2020 годы.

Напомним, Агентство стратегических инициатив было создано правительством России в 2011 году. Основным направлением деятельности АСИ является снижение административных барьеров в экономике и улучшение условий ведения бизнеса.