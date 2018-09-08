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Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети

Экономика

Будет проведен плановый ремонт

Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети
Вадим Кондратьев
Рубильник

Запорожье, Украина, 8 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  На Украине от сети был отключен первый энерегоблок Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба украинского оператора АЭС «Энергоатом».

В сообщении сказано, что сегодня в 00:03 по местному времени энергоблок №1 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.

Уточняется, что ремонт будет продолжатся 70 суток.

В штатном режиме продолжают работать четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, что второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен в январе этого года.

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Атомная энергетика
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