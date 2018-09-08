Китайская компания захватывает рынок смартфонов в Южной Азии

Циндао, Китай, , 09:54 — REGNUM Китайская компания Xiaomi демонстрирует взрывной рост продаж смартфонов в Индии и Индонезии, сообщает GizChina 7 сентября.

Во втором квартале 2018 года китайской компании Xiaomi удалось выйти на первое место по продажам смартфонов в Индии, опередив южнокорейскую компанию Samsung.

В Индонезии Samsung сохранил лидерство по продажам, однако китайская компания продемонстрировала взрывной рост. По данным International Data Corporation, во втором квартале 2017 года доли Samsung и Xiamoi на индонезийском рынке смартфонов составляли 32% и 3% соответственно. Во втором квартале 2018 года китайская компания захватила уже 25% рынка, лишь немного уступив Samsung, чья доля составила 27%.

Отметим, что рынок смартфонов Индии является вторым по величине в мире, уступая только китайскому.