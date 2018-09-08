Гройсман заявил о необходимости подчиняться МВФ, чтобы избежать дефолта

Киев, , 05:57 — REGNUM Невыполнение Киевом требований Международного валютного фонда (МВФ) угрожает стране дефолтом, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман телеканалу «Интер».

По его словам, Украина накопила слишком большой долг, который она неспособна выплатить самостоятельно. Поэтому стране необходимо выходить на внешние рынки и перекредитовываться, чтобы уменьшить проценты выплат.

Также Гройсман отметил, что о результатах переговоров с представителями МВФ станет известно через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возможном повышении цен на газ для украинских жителей. По его словам, повышение цен обусловлено требованиями МВФ привести цену на топливо к единой стоимости для населения и для промышленности.

Вину за крупные долги, накопленные Украиной, Гройсман решил возложить на правительство времен президентского срока Виктора Януковича.

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