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Компания Pirelli закрыла свой завод в Венесуэле

Экономика

Закрытие производства в Боливарианской республике не принесло Pirelli финансовых потерь

Каракас, 8 сентября 2018, 04:50 — REGNUM  Итальянский производитель шин Pirelli заявил о прекращении своей деятельности в Венесуэле. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что Pirelli свернула производство на заводе в городе Гуакара, который был выкуплен объединением предпринимателей Южной Америки и компанией Sommers International. Компания отметила, что закрытие производства в Боливарианской республике не принесло Pirelli финансовых потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года компания Pirelli, наряду с Colgate Palmolive и General Motors, заявили о приостановке производства своей продукции в Венесуэле. Как отметили представители компаний, это было связано с проблемами по закупке сырья, вызванными экономическим кризисом в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Pirelli, Colgate Palmolive и GM останавливают производство в Венесуэле

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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