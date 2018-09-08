Компания Pirelli закрыла свой завод в Венесуэле

Каракас, , 04:50 — REGNUM Итальянский производитель шин Pirelli заявил о прекращении своей деятельности в Венесуэле. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что Pirelli свернула производство на заводе в городе Гуакара, который был выкуплен объединением предпринимателей Южной Америки и компанией Sommers International. Компания отметила, что закрытие производства в Боливарианской республике не принесло Pirelli финансовых потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года компания Pirelli, наряду с Colgate Palmolive и General Motors, заявили о приостановке производства своей продукции в Венесуэле. Как отметили представители компаний, это было связано с проблемами по закупке сырья, вызванными экономическим кризисом в стране.

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