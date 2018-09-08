Суд не признал банкротом «Русский национальный банк»

Ростов-на-Дону, , 04:11 — REGNUM Заявление Банка России о признании банкротом ООО «Русский национальный банк» (Ростов-на-Дону) не удовлетворено арбитражным судом Ростовской области, говорится в сообщении инстанции.

Причина отказа не указана. 12 сентября в суде будет рассмотрен иск банка к ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Русский национальный банк» лишен лицензии с 6 июня 2018 г. Банк по величине активов занимал 339 место в банковской системе РФ.

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