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Суд обязал вернуть рекламу в московское метро

Экономика

Руководство московского метрополитена будет оспаривать решение

Москва, 8 сентября 2018, 04:07 — REGNUM  Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Трейд Компани» против московского метрополитена и признал незаконным односторонне расторжение договора в декабре 2017 года о размещении рекламы, сообщает РБК.

Как сообщает издание, руководство московского метро намерено оспорить решение в суде вышестоящей инстанции. Их представители уже готовят апелляцию в Девятый арбитражный суд.

Напомним, «Трейд Компани» являлась рекламным подрядчиком московского метрополитена с сентября 2016 года, выиграв на аукционе контракт на девять лет. Сумма контракта составила 22,7 млрд рублей. В декабре 2017 года руководство московского метрополитена решило расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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Строительство метрополитена
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